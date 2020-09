"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Manzat

Il y a six ans, Gérard et sa famille ont quitté le Nord pour s'installer à Manzat (Puy-de-Dôme). Ils ont fait construire leur nouvelle maison sur les hauteurs du village. Près de l'église du XIXe siècle se trouve l'unique restaurant de la commune. Derrière les fourneaux, c'est Laure Cachia qui cuisine depuis six ans. Concessionnaire et mécanicien passionné, Daniel Winter, lui, apprécie Manzat et n'est pas prêt à vivre ailleurs.