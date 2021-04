"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Marsac-sur-Don

Marsac-sur-Don est une commune de 1 500 habitants, située en pleine campagne entre Nantes et Rennes. Après quelques pas, nous sommes intrigués par un hangar plutôt bien rempli. "C'est mon atelier et foutoir en même temps", lance Jean-Luc Vincent, un actif retraité de 72 ans. Outre la bricole et son atelier, il aime passer du temps dans son jardin. Ici poussent des fraises, des pommes de terre ou encore du muguet. À quelques rues, Daniel et Jocelyne Lemonier nous proposent de partager un café avec eux. Ces deux retraités travaillaient ensemble dans un supermarché, l'un était boucher et l'autre caissière. Leurs journées étaient bien remplies. Ce qui n'a pas empêché le couple d'avoir quatre enfants et sept petits-enfants. Nous passons ensuite chez Joël, qui prépare son pain pour le lendemain. Un pain qui sera cuit au feu de bois dans un four qui appartient depuis plusieurs générations à sa famille. Boulanger depuis près de 40 ans, il a travaillé en boutique ou en grande surface. Depuis quelques années, il consacre son temps à faire revivre cet endroit. Et il vend son pain trois fois par semaine.