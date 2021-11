"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Mimet en Paca

En ce matin de novembre, il n'y a pas foule dans les rues de Mimet. Il nous faudra donc obtenir quelques indications. Faisons connaissance avec Denise, une Mimétaine pure souche. Autour d'un café, elle livre un peu de son histoire et de celle de ses parents, dont elle garde les photos dans la cuisine. Denise ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'enfant. Une fois à la retraite, elle est revenue au village pour s'occuper de sa mère. Mais avant, elle a été femme de ménage au rectorat d'Aix-en-Provence. La retraitée conserve un livre d'or remis par ses collègues le jour de son départ. Un moment de fête dont elle garde un souvenir impérissable. Poursuivons nos pérégrinations dans le plus haut village du département, à 500 mètres d'altitude. Du sommet, on peut observer une bonne partie de la Provence. Celui qui a la plus belle vue, c'est peut-être Hervé. L'ancien maçon nous fait visiter le château de Mimet qu'il a racheté avant de le restaurer.