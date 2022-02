"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Mittelbergheim dans le Bas-Rhin

Niché au cœur du vignoble, nous découvrons Mittelbergheim, un charmant petit village alsacien. Le temps de faire nos premiers pas dans les ruelles et déjà une porte ouverte, comme un appel à la rencontre; Une remise, une odeur de bois et des planches empilées, ces indices nous mettent sur la piste d'une ancienne menuiserie artisanale. Peter est à la tête de l'entreprise. On y trouve de vieilles machines, toujours en activité, un peu de poussière et des souvenirs de son grand-père, le créateur de la menuiserie. Nous quittons la menuiserie familiale sans avoir oublié de glaner quelques conseils pour notre visite. Valérie et Denis ont ouvert l'unique épicerie de Mittelbergheim. Ils sont Lorrains d'origine. Tous les deux ont eu le coup de foudre pour ce tout petit commerce multi-services. Autres particularités de Mittelbergheim : ces maisons en pierre, très peu de colombages, une manière pour les vignerons du Moyen-âge d'affirmer leur réussite. Au hasard des façades, nous rencontrerons Jean-Christophe. Il a pris la tête du domaine familiale centenaire après un simple remplacement. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre