"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Porto-Pollo en Corse

Notre première rencontre de ce mercredi se fait sur la plage de Porto-Pollo avec Marie-Christine et Marc. Leurs vacances se passent sur leur voilier avec comme programme le tour de Corse. Ici, il n'y a pas que des navigateurs et des vacanciers. Cette plage, c'est aussi le paradis pour les chevaux de Diane Saliceti. Enfant du village, elle propose des balades sur la région. Ce mercredi matin, c'est une ambiance baignade. "C'est avec bonheur que les chevaux se rafraîchissent car comme vous pouvez le voir, la température est un peu élevée", a lancé Diane. Après avoir galopé en liberté, le rendez-vous est pris pour le déjeuner. Derrière la plage, nous retrouvons Cédric et Justine, un jeune couple d'hôtelier-restaurateur. Leur credo : produire ce qu'ils cuisinent. Toutes ces rencontres nous ont ensuite ouvert l'appétit. Nous avons alors rendez-vous sous les oliviers pour le déjeuner. Au programme : beignets de courgette et grillades. Avec un verre de vin, du veau grillé et des sourires dans un très beau paysage, nous nous offrons un délicieux moment.