"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Royères, en Haute-Vienne

Notre fléchette s'est plantée sur la commune de Royères, 900 habitants. Nous nous arrêtons devant une petite église, mais ici pas de sonnette, il faut sonner la cloche. Un peu surprise, Nadine nous raconte qu'elle a acheté cette maison sur un coup de cœur il y a 25 ans, et qu'elle y a tout refait. Un sabotier y aurait notamment travaillé, mais ce qu'apprécie surtout Nadine aujourd'hui, c'est sa vie de retraitée. Le temps de s'occuper de ses géraniums de façon plutôt étonnante. Elle a des plantes et un jardin potager avec de petits délices. Pour la boisson, le lieu idéal se trouve un peu à l'écart du village. Michel fabrique son propre jus de pomme, à partir de vieilles variétés. Un métier d'agriculteur auquel il tient beaucoup, comme son père avant lui. Mais Michel, lui, a préféré se tourner vers des productions locales. Retour dans le bourg de Royères pour trouver Jean-Luc. Il tient à montrer ce qui l'anime depuis une trentaine d'années. Une collection de plusieurs milliers de pièces pour ce garagiste passionné de mécanique et de mécanisme. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre