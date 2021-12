« Votre histoire » : à la rencontre des habitants de Saint-Hymer

Sans tricher, c'est dans le Pays d'Auge que nous emmène notre fléchette. Nous avons décidé de démarrer notre visite au pied de l'église de Saint-Hymer. Première découverte : le village a sa célébrité locale. Jeanne Denis, figure de la télévision, est décédée en 1989 et est enterrée ici. Après avoir vécu plus de 75 ans à Saint-Hymer, Henri est comme la mémoire du village. Il nous a conté l'histoire du lavoir de la commune. Selon lui, c'était surtout pour laver les toiles à marre et les sacs à pomme. "C'était un peu folklorique peut-être, mais c'était la vie du coin", souligne-t-il. Après quelques tentatives, on finit aussi par trouver un autre habitant. Bernard s'affaire, il trie les pommes de son verger. Ce retraité a grandi ici et nous fait découvrir son ancienne école. Tous les habitants que nous avons rencontrés sont très attachés à leur commune. Preuve en est : Saint-Hymer gagne des habitants chaque année. Ils sont aujourd'hui 730. TF1 | Reportage X. Thoby, L. Pelletey, A. Santos