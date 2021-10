"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Saint-Mars-du-Désert

La fléchette n'est pas tombée très loin de Nantes (Loire-Atlantique). Une trentaine de minutes plus tard, après avoir zigzagué dans la campagne, nous voici à Saint-Mars-du-Désert. A la boulangerie, Françoise nous offre un bel accueil. Elle et son mari ont repris ce commerce il y a trois ans. Ici, il font des merveilles. Juste à côté, sur le pas de sa porte, Joseph nous intrigue. Il n'a jamais quitté sa moustache, ou presque. Les habitants de Saint-Mars se nomment les Marsiens. Pourtant, dans ce magasin, ce chasseur immobilier semble bien avoir les pieds sur terre. Dans ce commerce particulier, nous trouvons donc une cave, mais aussi une jardinerie et un bar où travaille Anaïs. Avec sa conjointe, cette dernière a quitté sa vie de citadine pour retrouver entre autres un beau jardin. Nous les laissons pour aller troubler la tranquillité d'un ancien carreleur au bord de l'étang. Depuis janvier, il est à la retraite et il vient souvent ici pour pêcher pendant des heures. Comme nous, le soleil semble vouloir s'attarder ici. Saint-Mars-du-Désert est une jolie halte naturelle, un havre de paix insoupçonné.