"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Saint-Michel-de-Dèze

Dans ce petit village en plein cœur des Cévennes, nous avons tout de suite trouvé un saint à qui nous vouer. Voici Michel, de Saint-Michel-de-Dèze (Lozère). Avec lui, nous prenons la direction du centre du village pour un petit cours d'histoire. Ici, en 1944, des résistants affrontent des soldats allemands. Après cet évènement, la commune a été entièrement brûlée. "Tout a été reconstruit après 1945", explique notre guide. Aujourd'hui, 110 habitants vivent ici. Pour les rencontrer, Michel nous l'assure, il faut se diriger vers le seul commerce du village où l'on retrouve Yann, boulanger, épicier et pizzaïolo. Pour faire vivre le village, il ne compte pas ses heures. "C'est du boulot mais après, les gens vous le rendent", confie-t-il. Sa fierté : proposer des produits locaux. Ensuite, nous partons à la rencontre des seuls artisans du village. Direction l'atelier d'Aurélien et de Fabien pour fabriquer une porte de buanderie. Ils me l'ont assuré, je ne risque rien. Leur mascotte veille sur nous. Après ces belles rencontres, nous sommes heureux de quitter Saint-Michel-de-Dèze avec nos dix doigts.