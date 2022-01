"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Sainte-Reine en Savoie

Sur la place de la mairie de Sainte-Reine, nous rencontrons Françoise. Elle sort d'un cours de yoga. Sans les raquettes, la femme nous conseille plutôt d'aller à la ferme un peu plus bas. Au chaud, on y trouve trois races laitières : les Abondances, les Tarines et les Montbéliardes. Lors de cette visite improvisée, Hélène Richard nous apprend sa participation au concours de Miss France Agricole. Une fierté même si elle n'a pas gagné." J'avais envie de participer pour un peu promouvoir l'agriculture au féminin", confie-t-elle. La salariée agricole tient également à nous faire goûter ses "merveilles" : le surnom qu'elle donne à ces tomes de Bauges après cinq semaines d'affinage. Avec le sourire, nous passons voir les trois frères Bertin. A Sainte-Reine, tout le monde les connaît. Ancien cheminot, agriculteur et transporteur, inséparables à la retraite, ils sont nés il y a 80 ans dans cette maison des Bauges. Jamais mariés, ils se partagent les tâches au quotidien. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand