"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois est une commune de Côte-d'Or qui compte 4 000 habitants dont Patrick. Il nous emmène en balade sur les remparts de sa ville natale. Dans le centre-ville, on décide de rentrer dans ce café restaurant. Pour Michel, toute discussion commence par un bon café. Une fois servi, il nous raconte comment ils sont devenus restaurateurs de père en fils. Semur-en-Auxois abrite aussi des endroits hors du temps comme cette imprimerie. Ces innombrables machines allemandes d'avant-guerre, Stéphane les collectionne depuis plus de 30 ans. Nous terminons notre balade au bord de la rivière de l'Armançon qui traverse la ville jusqu'à apercevoir une maison où nous rencontrons un centenaire. Avant de prendre place, René ne manque pas de nous rappeler la devise de Semur. Il a passé toute sa vie ici et a travaillé dur au moulin familial. Au gré des rencontres, nous avons pu admirer les vieilles pierres de cette cité médiévale qui a su nous charmer. TF1 | Reportage S. Agi, G. Martin