"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Tréminis, en Isère

Au hasard d'une fléchette, nos correspondants nous conduisent dans le Trièves, une région reculée de l'Isère au paysage grandiose. Dès notre arrivée, le ronronnement d'un moteur attire notre attention à Tréminis. Alain, un retraité, nous emmène en promenade à bord d'un tracteur septuagénaire. Habitant du bout du monde, il nous présente sa région. "Pour venir ici, ce n'est pas par hasard. Il faut vraiment le vouloir", explique-t-il. Dans une fromagerie, nous surprenons Manon, fille d'agriculteur. Elle est en train de transformer le lait de la ferme à la façon d'autrefois. Toutes les semaines, la jeune femme fabrique le fromage de son village. Produit en très petite quantité avec des ferments de la ferme, il a le goût et le parfum du Trièves. Avant de se quitter, Manon tient à nous présenter son petit frère qui n'a pas du tout envie d'être filmé. A 24 ans, Léo s'occupe du troupeau de vaches laitières et comme sa sœur, il a l'amour de sa région chevillé au corps. Si les habitants aiment la tranquillité, ils n'oublient pas la solidarité. Chaque semaine, les Tréminisois se retrouvent au club pour partager les nouvelles du pays. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys