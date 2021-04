"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Volckerinckhove

Volckerinckhove est un nom qui sonne bien flamand pour ce joli village de 585 habitants. Au détour d'une rue, nous rencontrons Pierrot, un véritable personnage. Avec son épouse Sabine, ils nous accueillent à bras ouverts dans leur maison. Pierrot, à la retraite, est l'ancien boucher du village comme son père avant lui. Il nous raconte son parcours et nous partage quelques souvenirs. Non loin de là, une bonne odeur de frites nous guide vers l'entrée d'un camping où nous rencontrons Yoann et Jérémy. Ils ont repris ce camping totalement à l'abandon il y a quatre ans et en ont fait un havre de paix pour leurs résidents. Un pari et une reconversion réussis. Jérémy était grutier sur le port de Dunkerque et Yoann, aide-soignant dans un Ehpad. Dans une jolie maison aux volets verts pétants, siège de son association Yser Houck, Jean-Pierre nous accueille. Il réhabilite du petit patrimoine flamand. L'un de ses plus beaux chantiers est ce moulin unique dans lequel c'est un cheval qui fait tourner la meule. Et des chevaux, on en croise souvent ici.