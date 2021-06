"Votre histoire" : à la rencontre des habitants d'Esparron

Verdon se trouve sur les berges du lac d'Esparron et ses eaux turquoise. Créé dans les années 60 pour alimenter le barrage de Gréoux-les-Bains, c'est désormais le point de départ des Basses Gorges du Verdon. Cassandre, 27 ans, est originaire du village et travaille dans l'entreprise de location de bateaux de ses parents. Depuis la création du lac, l'endroit fourmille de touristes l'été. Mais le reste de l'année, ils ne sont plus que quelques-uns, comme Jean. Issu d'une famille d'agriculteurs, il a travaillé dans les champs jusqu'à ses 20 ans. "On n'avait plus les moyens pour acheter du matériel. Comme les autres, j'ai foutu le camp", a-t-il affirmé. À sa retraite, Jean est revenu à ses racines. Dans un château, la femme du Comte nous fait la visite. Il y a 25 ans, l'Écossaise d'origine est venue s'installer entre les murs. L'histoire de la famille est désormais aussi un peu la sienne. Pour protéger leur terre de Charles d'Anjou, comte de Provence, la famille Castella, alors à son apogée, fit construire ce donjon au XIIIème siècle. Leurs armes flottent encore au sommet.