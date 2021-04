"Votre histoire" : à la rencontre des habitants d'Offendorf

Offendorf est situé à 25 km de Strasbourg, tout près du Rhin et de la frontière allemande. Une ancre décore le panneau car le village est un haut lieu de la batellerie. Nous nous rendons sur une péniche musée, bien évidemment fermée. Raymond Friedman, ancien batelier, a pourtant les clefs. Il a arrêté la navigation dans les années 90 mais comme tous les mariniers, il a du mal à poser son sac à terre. Lorsqu'il plonge dans le ventre du bateau, il s'offre un aller simple pour l'enfance. A Offendorf, on dit d'ailleurs qu'on a toujours le pied dans l'eau et cela dure depuis des siècles. La chapelle des bateliers a un charme fou. Il y a très peu de monde et l'épidémie éloigne aussi les fidèles du temple. Ici comme partout, on a tous envie de croire que la page Covid se tourne. Par ailleurs, dans les années 60, un tiers des habitants étaient des marins. Le déclin de la batellerie a rebattu les cartes, mais le passé s'inscrit partout. A noter qu'Offendorf est l'une des rares communes alsaciennes à faire rimer plage avec colombage.