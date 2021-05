"Votre histoire" : à la rencontre des habitants du Bar-sur-Loup

Dès notre arrivée au Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes), l'arrière-pays grassois, nous rencontrons Mohamed. Si ce maçon a décidé de s'installer dans le village et y élever ses cinq filles et ses petits-enfants, c'est pour la douceur de vivre. Découvrir les rues de la ville s'avère sportif. Jean a aussi décidé de rester pour la situation entre mer et montagne, idéale pour son métier de moniteur de ski. Cela fait 36 ans qu'il y habite. Un peu plus loin, à notre surprise, les orangers amers, appelés bigaradiers, sont pour la plupart tout petits. En cause, tout a été gelé en 85 et les arbres ont été arrachés. En un an, les orangers ont bien poussé. Ils donnent déjà de nombreuses fleurs. Avec ces dernières, on peut parfumer des pâtisseries. Avec les orangers amers, on peut faire des confitures ou du vin. Au Bar-sur-Loup, tous les ans, des frères animent la fête de l'oranger, un grand succès et une grande fierté. Le rendez-vous est pris, nous reviendrons au printemps prochain pour cet événement.