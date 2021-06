"Votre histoire" : à la rencontre des habitants du Centre-Val de Loire

Jean, 77 ans, aussi appelé Joao, assume son surnom. Son chapeau, c'est son accessoire fétiche. Le cow-boy originaire du Portugal a choisi la Touraine il y a plus de 50 ans. D'abord maçon, il fut ensuite ouvrier. "J'ai commencé à travailler à onze ans. J'ai 32 ans d'activités chez Michelin", a-t-il confié. Aujourd'hui retraité, Jean aime surtout discuter au Café des Sports. La commune de 6 000 habitants abrite le Château de Vaugrignon. Agnès nous accueille dans le relais de chasse du XVe siècle. L'activité va reprendre, notamment les chambres d'hôtes et les mariages. C'est une nécessité après neuf mois de fermeture. Rémi Cosson, lui, a repris la ferme de son père et relancé la culture de la vigne. "C'est moi qui a tout replanté avec les cépages de l'appellation Noble Joué. J'ai envie de poursuivre le travail des générations précédentes", a-t-il expliqué. Cinq vignerons seulement produisent le vin rosé Noble Joué. Apprécié de Louis XI, celui-ci fait partie de l'histoire d'Esvres-sur-Indre.