"Votre histoire" : à la rencontre des habitants du Puy-de-Dôme

Par le hasard d'une fléchette, nos correspondants en Auvergne nous conduisent ce mardi à Saint-Jean-des-Ollières. Le village compte à peine 500 habitants. Louisette y vit depuis 33 ans et la tranquillité est pour elle un art de vivre. Mariée depuis 43 ans, elle a trois garçons et quatre petits-enfants. Elle a tout d'un chef de tribu. Dans son salon, les photos de famille sont omniprésentes et la plus ancienne est centenaire. Nous partons ensuite rendre visite à l'un des deux commerces du village. La boulangerie est tenue depuis 20 ans par Nathalie et son mari. Pour changer de vie, ils ont quitté le Nord-Pas-de-Calais avec leurs deux enfants. Des Nordistes devenus Auvergnats. À quelques mètres, nous rencontrons un profil similaire avec Madeleine. Elle y est installée depuis 26 ans, mais ses neuf petits-enfants vivent tous en Bretagne, à 700 kilomètres de là. Forcément, l'envie d'y vivre lui tient à cœur. En attendant, la vie paisible du village va se poursuivre en pleine nature et sous le soleil.