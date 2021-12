"Votre histoire" : à la rencontre des habitants du village corse de Ghisoni

Ghisoni est un village de 150 habitants en hiver et sept fois plus l'été. Il a changé de rythme comme ce mardi matin. "On ne s'ennuie jamais ici. On trouve toujours quelqu'un pour papoter", lance Madeleine, originaire du village. Par ailleurs, garder l'ambiance et le lien est une priorité en cette saison. Marié à une Ghisonaise, Pascal a repris le commerce du village, synonyme d'un nouveau départ. "Je travaillais sur La Défense à Paris. Et il y a deux ans, j'ai pété les plombs. Je suis venu ici en vacances et j'ai dit je ne repars pas", raconte-t-il. Cela fait deux ans qu'il a repris l'épicerie qui était fermée. Dans les rues, Don Marc, le maire, et son adjoint Christian descendent aux gîtes communaux. Et sur le chemin, les vaches s'invitent souvent dans le cœur du village. Dans cette localité entourée de cimes, beaucoup d'habitants vont prendre d'ici peu quelques semaines de la hauteur. En effet, Ghisoni a cette particularité de posséder l'une des trois stations de ski de l'île. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier