"Votre histoire" : à la rencontre des habitants d’un village de Charente

Au hasard d'une fléchette, nos correspondants en région nous emmènent découvrir le village de Sauvignac (Charente). Dans la cour d'une ferme se trouve un lieu de rencontre. Michel et Yann s'y retrouvent assez souvent pour boire du café et bavarder. Dans ce bout de Charente, on aime les choses simples. En sortant, nous croisons un agriculteur qui se trouve être le maire du village. Sa famille exploite cette ferme depuis 1913. Dominique Bodet est la cinquième génération d'agriculteurs. Avec des vaches et des vignes, il nous montre son cadre de vie. Très occupés, les retraités du village sont difficiles à trouver. Guy et Nadine Joyeux ont acheté leur terrain en 1982 et cultivent depuis un étonnant jardin bien fourni. Guy était mécanicien agricole et Nadine ouvrière textile. Les plantes sont leur passion et ils en ont jusque dans leur véranda. Le couple a eu une fille et a consacré toute sa vie au travail. Nadine allait à l'usine à 30 kilomètres. De longues années de labeur, mais accompagnées d'un sentiment de pouvoir enfin profiter de leur petit coin de paradis charentais.