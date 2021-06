"Votre histoire" : à la rencontre des habitants d'un village de Rhône-Alpes

À Saint-Étienne-le-Molard (Loire) se trouve la Bâtie d'Urfé, un étonnant palais de 1558. Christian y est le châtelain des temps modernes. Il est à la fois l'homme des ménages, le bricoleur et le jardinier. Le monument est devenu sa demeure et son lieu de travail il y a 24 ans. Dans la grotte de la Bâtie d'Urfé, l'homme doit veiller sur les merveilles de coquillages pour le bonheur des visiteurs. Direction le cœur du village de Saint-Étienne-le-Molard à la rencontre de Clothilde. La jeune femme de 23 ans est étudiante en musicothérapie. Elle a plusieurs cordes à son arc pour vous soigner. Cela marche déjà sur sa chienne. Un peu plus loin tout près de l'église, nous rencontrons une femme retraitée en pleine séance de crochets. Et ce qu'elle tricote rendrait vert de jalousie les fleuristes. Ce sont des roses qui ne fanent jamais. Elle le fait pour se distraire et pouvoir passer le temps. Elle a également la chance d'avoir onze petits-enfants.