A la rencontre des habitants de Lagarde

Au hasard d'une fléchette, nos correspondants en région vous emmènent découvrir les villages du pays. Ce mardi, c'est près de Lagarde que nous nous rendons, plus précisément au sud de Metz. Notre première rencontre s'est faite avec Antoinette et son fils Pascal. Ensemble, ils profitent du soleil pour prendre soin de la propriété familiale. Très vite, Antoinette, âgée de 83 ans, nous parle de l'histoire de sa commune. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a dû la fuir avec ses parents. Elle s'est réfugiée près d'Avignon à 700 kilomètres de là. Antoinette est ensuite revenue dans son village natal et y a passé toute sa vie. Nous nous rendons ensuite chez Gabriel. Ici, tout le monde connaît ce "Géo Trouvetou". Il amasse des tonnes de métaux et les retravaille avec passion. Cet ancien agriculteur nous fait également faire le tour du propriétaire. Il nous présente ensuite l'œuvre de son épouse, une artiste peintre. Fils de paysan, Gabriel a gardé quelques recettes de famille. La visite se conclut alors par la dégustation d'un saucisson de sa fabrication.