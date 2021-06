"Votre histoire" : à la rencontre d’habitants de Haute-Garonne

Entourée par des champs de blé, Saint-Félix-Lauragais nous frappe d'abord par son hospitalité. Sans hésiter, Annie nous convie chez elle. Il y a sept ans, cette artiste est tombée sous le charme du village. Ici, elle vit entourée de ses sept nains de jardins et d'Antonio, qui a participé au concours du plus bel épouvantail de Saint-Félix-Lauragais. Sur la place de la bastide, nous rencontrons Serge, retraité. Après avoir fait sa carrière à Paris, il a récupéré une maison de famille, où tout est resté dans son jus. Ce passionné d'histoire nous parle ensuite des cinq moulins de Saint-Félix et pique notre curiosité. Direction donc la fameuse butte où nous croisons Pierre qui s'y est installé. Amoureux de la vielle pierre, il espère sauver le petit patrimoine de la commune. Avant de repartir, un vieux cyclomoteur nous interpelle, celui de Sébastien. Une machine de sa jeunesse, un objet de collection. Avec le soleil qui tape dans le Lauragais, une petite balade en mobylette rafraîchit. L'engin est idéal pour redécouvrir les petites ruelles de cette cité médiévale pleine de charme.