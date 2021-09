"Votre histoire" : à la rencontre d’habitants de La Réunion

Direction Le Tévelave, au sud-ouest de l’île de La Réunion, à 900 mètres d’altitude. À peine 2 000 âmes habitent ici, entre la montagne et l’océan. Pour contempler ce paysage, rien de mieux qu’un tour en vélos électriques, ceux de l’association du village présidée par Mathieu Pitou, un enfant du pays. Tévelave vient du malgache "Tevilava" ou le grand endroit où l’on coupe le bois. Et s’il y en a une qui a besoin du bois, c’est bien Marie-Josée Riviere, la tante de Mathieu. Outre des gâteaux, celle-ci nous prépare un plat typiquement créole : le boukané pommes de terre, sous le regard attentif de sa mère, Arcia Riviere, 99 ans. Cette heureuse grand-mère s’est mariée à l’âge de seize ans et a toujours vécu ici. Quittons notre grande famille pour un homme bien connu du village : Jack-Olivier Fort. Né ici, puis parti vivre en Australie, il est de retour sur sa terre natale. Le Tévelave est aussi là où l’on sème des graines. Une terre fertile à deux pas du Parc national de La Réunion, le poumon vert de l’île.