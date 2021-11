"Votre histoire" : à la rencontre d'habitants du Finistère

À Landrévarzec, aucune habitation ne se trouve aux alentours, mais dans les champs, l'activité agricole bat son plein. Ici, on est en pleine période d'ensilage qui consiste à couper le maïs. Un ballet incessant de tracteurs et forcément des routes recouvertes de terre. C'est là que nous apercevons Bruno, très occupé. Les maïs récoltés serviront à nourrir les vaches de Bruno pendant l'hiver. Particularité bien locale, les animaux parlent breton. L'éleveur est à l'image de son pays : paisible et accueillant. Dans le bourg de Landrévarzec, il n'y a pas foule, mais deux hommes drôlement chargés attirent notre attention. Chantal, Daniel et ses amis se retrouvent toutes les semaines pour apprendre la vannerie. Les ateliers sont animés par Gilbert. L'osier, c'est sa madeleine de Proust. Sortons de l'atelier et partons avec un club de randonneuses. Pour pouvoir les suivre, il valait mieux être en forme, car ces retraitées sont infatigables.