Votre histoire : Quand la fléchette tombe à... Avignonet-Lauragais

Ce mardi matin, le hasard nous emmène à Avignonet-Lauragais (Haute-Garonne). Il se situe à une cinquantaine de kilomètres au sud de Toulouse. C'est un village médiéval de 1 400 habitants. Et pour trouver du monde, cela n'a pas été aisé. Bruno, le patron d'une cafétéria, n'est pas très loquace au début. Mais au bout de quelques minutes avec Francine, sa chère et tendre, ils se confient. Elle nous raconte leur coup de foudre il y a deux ans alors qu'ils se connaissaient depuis déjà trente ans. La spécialité de Bruno, ce sont les antiquités. Depuis quelques mois, il transforme son motel en une grande brocante. Mais sa passion depuis toujours, c'est la chasse aux trésors. Juste à côté du café, nous avons rendu visite à un autre personnage incontournable d'Avignonet. Paulette Muratet vit dans une grande maison depuis cinquante ans. Mais elle tient à nous montrer autre chose. Nous passons une porte puis une autre. Et le voici, nous revoilà devant Notre-Dame-des-Miracles. Elle est la sacristine de l'église. "Je viens fermer, je viens relever les cierges, je viens arroser les plantes, je fais tout ce qui est à faire pour que notre église soit toujours belle et accueillante." nous confie-t-elle. Il est là le miracle de la fléchette. Ce sont ces rencontres parfois surprenantes avec ces personnes qui nous ouvrent leurs portes et leur cœur. TF1 | Reportage P. Michèl, P. Mislanche