Votre histoire : quand la fléchette tombe à... Bastelica

Le principe est toujours le même : une fléchette, un lancé et une destination à découvrir. Et la fléchette nous a mené à 800 mètres d'altitude, à Bastelica, au pays de la salaison et de la charcuterie. Et la première rencontre de la matinée, c'est avec Sauveur Nunzi, éleveur porcin. Le jeune homme nous indique la charcuterie familiale, où sa mère, Claude Nunzi, est levée depuis cinq heures ce mardi matin. Une visite guidée improvisée s'impose donc au milieu des salaisons. Plus étonnant à côté de la charcuterie, il y a un atelier des plus précieux tenu par la fille de Claude, absente ce mardi. Nous surprenons ses collaboratrices en plein travail, confectionnant des bijoux. Et après les bijoux, on a essayé d'aller à la rencontre des habitants de Bastelica. Mais avant de se caler pour déjeuner, dans un des champs du village, Lionel Pinzutti s'active pour le repas de ses ânes et de ses vaches. Un coup de main, ça ne se refuse pas. Avec des températures négatives, l'arrivée au bar est un soulagement. Au comptoir, l'ambiance nous réchauffe. Et devant la cheminée, pour terminer la journée, du figatellu bien grillé. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier