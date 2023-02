Votre histoire : quand la fléchette tombe à... Grenade-sur-Garonne

Grenade est une petite ville de briques roses, très typiques dans la région. Tôt le matin, c'est le point de rendez-vous des Grenadins. Nous rencontrons ce groupe de copines. Laura et ses collègues travaillent ici. D'après elles, on doit rencontrer une figure incontournable : Thierry. Après quelques indications, nous poussons la porte de la police municipale. Thierry, un peu surpris, se confie rapidement. Il porte l'uniforme depuis plus de 30 ans et a grandi à quelques centaines de mètres d'ici. Dans sa ville, chaque monument lui rappelle des souvenirs. Vue d'en haut, la bastide est parfaitement quadrillée avec en son centre : la halle médiévale. Enfant, il jouait au foot entre les 36 piliers de l'édifice. Maintenant, il organise les marchés de samedi. Entre deux bises, le policier nous présente les amoureux de Grenade. Éliane et Jean-Pierre ne se séparent jamais. Ce dernier est un ancien rugbyman, romantique et sensible. Ce mardi soir, il emmènera sa femme au restaurant. À Grenade, nous avons rencontré l'amour et des habitants attachants. TF1 | Reportage P. Mislanghe, M. Larradet