Votre histoire : quand la fléchette tombe à... Saint-Yrieix-la-Perche

A 40 kilomètres de Limoges, c'est le berceau de la porcelaine. La vieille ville organise deux fois par mois sa traditionnelle foire où nous faisons la connaissance d'une figure locale. A bord de sa voiture électrique, la plus ancienne achetée en Limousin, Alain nous emmène chez lui découvrir son univers grâce à un télescope. Un touche-à-tout à la vie déjà bien remplie. Avec Rachelle son épouse, ils ont tenu pendant 30 ans la pâtisserie la plus renommée de la ville l'esprit souvent précurseur. On trouve toujours leurs gâteaux chez "Le Croquembouche", reprise il y a dix ans par leur ancien employé. Un nouveau gérant qui continue de mettre à l'honneur une autre spécialité locale, la madeleine au chocolat mais aussi à la framboise et à l'orange. Une fabrication artisanale dont David a même retrouvé la trace en faisant des travaux dans l'arrière-boutique. "On l'a retrouvé en faisant une restauration dans la cheminée. Elle nous est tombée dessus comme ça", a-t-il affirmé. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre