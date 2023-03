Votre histoire : quand notre fléchette tombe à ... Aussois

Ce village de 700 habitants est la porte d'entrée de la vallée de la Haute Maurienne. Dans une ruelle d'Aussois, nous sommes attirés par l'odeur. Nous tombons sur des habitantes concentrées en train de préparer des bugnes. Elles s'apprêtent à fabriquer 40 kilos de friandises en quelques heures. À quelques mètres de là, Annie, 73 ans, nous emmène dans un lieu qui lui tient à cœur, L'Arche d'Oé. La maison de la famille Col est aujourd'hui transformée en musée du patrimoine. On remonte le temps et on ouvre la boîte à souvenirs. À 1 500 mètres d'altitude, les Aussoyens vivent essentiellement du tourisme et de l'agriculture. En patois, les anciens du village nous dirigent vers Daniel et ses 50 brebis. En ce moment, c'est la période de l'agnelage. "C'est une période heureuse, c'est l'aboutissement d'une année de travail", exprime-t-il. C'est également l'aboutissement de plusieurs heures d'entraînement pour le groupe folklorique. Une fin de journée en Savoie comme autrefois. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand