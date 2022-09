Votre histoire : quand notre fléchette tombe à... Beauregard-Vendon

Beauregard-Vendon est une petite commune de 1 200 habitants située à une trentaine de kilomètres au nord de Clermont-Ferrand. Une fois les zones pavillonnaires traversées, le cœur du bourg apparaît : l'église, l'école et le terrain de pétanque. Nous allons tenter d'intégrer un groupe. Dans l'un d'eux, il y a des retraités et des actifs. Miguel vient ici parce qu'il n'y a pas de compétition entre eux, mais juste une bonne ambiance. Un des joueurs nous propose de rencontrer son épouse. Sur un parking, Francis, le propriétaire d'une voiture de collection, accepte de nous emmener. Ensuite, nous arrivons chez Isabelle, une retraitée. Son mari nous a confié qu'elle était fan de théâtre. Dans son salon, il y a des photos de ses enfants et ses petits-enfants qui habitent loin de l'Auvergne. Avant de quitter Beauregard-Vendon, Isabelle nous invite à nous arrêter à la salle des fêtes où on ne s'ennuie pas. Nous sommes invités à l'apéritif et on a laissé le mot de la fin aux enfants. TF1 | Reportage N. Chiesa, A. Flament, P. Delannes