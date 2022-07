Votre histoire : quand notre fléchette tombe à Betz-le-Château

Ce mardi, notre fléchette nous conduit à Betz-le-Château (Indre-et-Loire). À l'entrée du village, Jean-Michel Rouiller attire notre attention. Il semble être du genre plutôt prévoyant. Pour nous parler des histoires des Castelbessins, il tient à nous emmener chez ses voisins. Martine Joubert est née à Betz-le-Château, et ensemble ils vont nous monter des cartes postales d'autrefois. Depuis toujours, Martine aime s'impliquer dans sa commune. La vie associative est essentielle dans ce village de 500 habitants. il reste une boulangerie, un café ouvert une fois par semaine, mais aussi un château médiéval. Un couple belge l'a acheté il y a sept ans. Direction donc les souterrains pour comprendre l'enthousiasme du châtelain. Dans les galeries, on trouve des passages secrets pour s'enfuir et des pièges pour stopper les assaillants. En Belgique, Jean-Michel Deckers est médecin, mais là il vit sa passion pour l'histoire. Chaque après-midi, les visites sont assurées par des habitants du village. TF1 | Reportage C. Madronet, A. Flament