Votre histoire : quand notre fléchette tombe à… Castelnau-d'Estrétefonds

Nous voilà transportés à Castelnau-d'Estrétefonds (Haute-Garonne). C'est une petite commune, un village typiquement toulousain avec son clocher, sa brique et comme le chantait Claude Nougaro : "ces mémés qui aiment la castagne". A 89 ans, Francine Franchetto a du caractère. C'est une enfant de Castelnau. Ses parents étaient viticulteurs, elle, était factrice. Entrons dans la maison pour une séquence souvenirs souvenirs avec l'album de famille. Et justement, là voilà la famille. Émilie Franchetto vit à Castelnau, juste à côté de sa grand-mère. L'histoire de la famille est là, sous nos yeux : Francine toute petite à l'école, Francine en demoiselle d'honneur ou Francine à la chorale. Chez les Franchetto, on chante depuis toujours. En bas du village, une vieille bâtisse attire notre attention. Elle aussi abrite une histoire de famille. Frédéric Debrun partage cette maison avec ses parents. Sa mère, Françoise Dubrun, était institutrice. Elle a grandi dans le village. Françoise et Francine sont un peu les gardiennes de cet esprit de village qui règne à Castelnau-d'Estrétefonds. C'est aussi ça l'esprit de famille. TF1 | Reportage P. Michel, F. Guinle