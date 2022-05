Votre histoire : quand notre fléchette tombe à… Charbonnières-les-Varennes

A Charbonnières-les-Varennes, notre première rencontre se fait avec Eric, un menuisier charpentier. Il travaille le bois depuis près de 40 ans. C'est une histoire de passion, d'évidence et d'héritage familial pour ce fils d'exploitant forestier. Natif de la commune, il travaille seul et à son compte dans un atelier. Avant de nous quitter, Eric a tenu à nous montrer sa dernière création chez un habitant de la commune : un escalier en frêne fait exclusivement à la main. A deux pas de là, nous rencontrons David en pleine séance de bricolage. Il a quitté son Cantal natal l'an dernier après avoir rencontré sa compagne, habitante du village. C'est un changement de vie, mais toujours à la campagne. S'il espère créer son activité d'électricien dans le village, sa compagne Alexandra a une passion dévorante. Et ici, malgré les apparences, ce n'est pas une maison en travaux, mais un moulin. Il est dans la famille d'Alexandra depuis 1745. Sur son temps libre, à la force du poignet, elle dépoussière depuis onze ans le moulin de son grand-père disparu pour l'ouvrir au public. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive