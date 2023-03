Votre histoire : quand notre fléchette tombe à... Clécy

Clécy, au cœur de la Suisse Normande, est un petit village de 1 200 habitants. Les plus chanceux se donnent rendez-vous dans le bar du village. Les yeux rivés sur les courses de chevaux, à peine arrivée, c'est le jackpot pour Isabelle. La luge d'été en Normandie, c'est l'incontournable. Rendez-vous sur les hauteurs, là où le paysage s'observe à toute vitesse. La zone est en pleine reconstruction. En août dernier, un incendie avait détruit l'activité du jeune entrepreneur. C'est un nouveau départ. Qu'est-ce qu'avait de suisse cette partie de la Normandie ? C'est peut-être par rapport au rocher, il y aurait une similitude avec la Suisse. Même si les montagnes sont moins hautes, Clécy ressemblerait à la Suisse pour certains. D'autres ont même une théorie plus précise : "C'est un Suisse qui a dû venir en vacances ici et qui a vu que c'était vallonné comme la Suisse". Un Suisse en vacances ? Pourquoi pas ? Nous aussi, on reviendrait bien à Clécy pour passer quelques jours de détente. TF1 | Reportage A. Lebranchu, M. Lemesle, A. Santos