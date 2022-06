Votre histoire : quand notre fléchette tombe à… Is-sur-Tille

Nous rencontrons l'une des 4 400 habitants d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or). Annie sort de son rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur. A la retraite, elle profite de ses six petits-enfants et prépare l'anniversaire de l'une d'entre eux. Celle-ci a douze ans aujourd'hui. Anne a prévu un petit rassemblement et un petit cadeau. Nous n'en saurons pas plus, Annie tient à garder le secret. Plus loin, nous rencontrons Odette, 93 ans. A la mort de son mari il y a quelques années, elle s'est installé ici pour se rapprocher de ses enfants. Mais l'animation de Paris lui manque, elle y a vécu pendant 89 ans. "C'est un peu silencieux ici par rapport à Paris", confirme-t-elle. Odette travaillait dans une banque. Aujourd'hui, pour s'occuper, elle s'est inscrite au club de tricot de la ville et nous montre son dernier ouvrage. La voisine d'Odette, Sandra, s'est aussi installée récemment à Is-sur-Tille, après avoir vécu à Dijon. Durant son temps libre, elle profite du calme de la campagne. Mais ce que cette aide à domicile préfère, c'est l’adrénaline du jeu. En rencontrant ces habitants, nous aussi, avons eu l'impression de toucher le gros lot. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin