Votre histoire : quand notre fléchette tombe à… Loubeyrat

Dans la petite commune, au Nord de Clermont-Ferrand, par temps maussade, les habitants se cachent. Juste le temps de se présenter à un groupe de chasseurs et nous voilà accepté. Chaque week-end, Christophe et Jean-Pierre troquent leur gilet à poches pour le tablier de cuisinier. À Loubeyrat, les gens restent attachés à cette vie à la campagne. Jean-Pierre veut absolument nous montrer la fierté de la commune : le château de Chazeron. L'ancienne forteresse appartient à la famille d'Isabelle depuis plus de 50 ans. Ce Chateau a été acquis dans le plus grand secret, grâce à une carte postale. Parmi ses pièces favorites figurent la cuisine du XVIIe siècle. Les gardes personnels de Louis XVII, en formation au château, mangeaient là tous les jours. Le voisin d'Isabelle, un passionné d'équitation, est connu dans toute la région. Chez lui, il n'est pas question d'être cheval en oubliant le bien-être de sa monture. Été comme hiver, cet Auvergnat propose des randonnées équestres sur plusieurs jours. Une façon de découvrir Loubeyrat et ses environs. TF1 | Reportage N. Chiesa, T. Gathy