Votre histoire : Quand notre fléchette tombe à... Neuville-Vitasse

Direction Neuville-Vitasse au sud d'Arras. Le cœur du village de 500 habitants est bien calme. Mais soudain, nous rencontrons Delphine Delannoy, une amoureuse de sa commune. "C’est un bon village. Franchement, on est bien accueillis", affirme-t-elle. Elle a créé cette bibliothèque il y a sept ans en s'installant ici. Les livres sont donnés par les habitants, puis prêtés à tout le monde. La lecture, c'est plus qu'une passion. Pour elle, c'est un moyen de surmonter un accident passé. Delphine nous emmène rencontrer la mémoire du village chez Collette Cailleretz. Elle a 72 ans et a passé toute sa vie ici, car elle est née dans cette pièce. Elle tient à nous montrer ses souvenirs. La septuagénaire garde précieusement ses vieilles photos. De la nostalgie et de la fierté dans son regard. Pendant 34 ans, elle a enseigné toutes les matières à des élèves en difficulté. Les habitants de Neuville-Vitasse nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur. Nous les garderons en mémoire. TF1 | Reportage V. Lamhaut, C. Yzerman,