Votre histoire : quand notre fléchette tombe à... Oingt

Ce mardi, notre fléchette atterrie à Oingt. La mission du jour pour les habitants consiste à entretenir les fleurs du village. Cela représente quelques heures de travail, mais toujours avec un trait d'humour. Pas besoin de chercher bien loin pour les retrouver une heure plus tard pour trinquer ensemble chez Sébastien à la petite auberge. Christian Bonfils tient ensuite à nous emmener chez Josette Bourgogne, quelques ruelles plus loin, dans son atelier de poterie. A partir d'une plaque d'argile, elle a le plaisir de créer de la vaisselle artisanale depuis 23 ans déjà. "De la terre humide, des mains mouillées, on est juste là et on ne pense à rien d'autre", explique-t-elle. Son secret : la patience et une cuisson au four à 1 000 degrés pendant sept heures. Ce village médiéval, typique du pays des Pierres Dorées, a été élu plus beau village du département. Alors pour le visiter, ça se mérite. Christian, notre guide du jour, nous ouvre les portes de la tour d'Oingt, culminant à 18 mètres de haut et offrant une vue imprenable. TF1 | Reportage S. Agi, M. Nadal