"Votre histoire" : quand notre fléchette tombe à… Pagny-sur-Moselle

Pagny-sur-Moselle est une commune de plus de 4 000 habitants, au sud de Metz. Yvan nous ouvre ses portes avec plaisir. Cet ancien électricien se passionne pour le jardinage. Il habite ici depuis 75 ans et ne quitterait pour rien au monde son village. L'autre charme de la localité, c'est le voisinage. Yvan nous emmène à sa rencontre. Thierry est mécanicien, il a grandi ici et adore Pagny. "Quand on était gamins, on s'ennuyait pas du tout. On jouait au foot là dans le champ avec deux bouts de bois pour en faire des buts", raconte-t-il. Selon Thierry, il y a un artisan tout proche qu'il faut absolument aller voir. Frédéric Antoine est facteur d'instruments, il répare des saxophones, des clarinettes, des trompettes et d'autres instruments. Il ne faut que quelques minutes pour se rendre compte que c'est un passionné. Le sourire aux lèvres, il nous montre comment il redonne vie aux instruments. Il n'y a qu'une trentaine d'artisans comme lui dans notre pays. C'est son père, dans la fanfare de la Garde républicaine française, qui lui a transmis cette vocation. Un savoir-faire qui l'a conduit a formé à son tour des artisans en Côte d'Ivoire. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly