Votre histoire : quand notre fléchette tombe à… Petreto-Bicchisano

À 550 mètres d'altitude, Petreto-Bicchisano est l'axe routier qui relie Ajaccio à Propriano. Impossible de manquer le village. Nos premières rencontres se font devant une institution, la Forge, devenue restaurant et station service. Pierre nous parle de la créatrice de ce lieu unique, où la plupart des automobilistes corses se sont arrêtés au moins une fois. Nous aurions pu nous poser autour d'un café avec Michel, le pompier portant le nom de son village, Marie-Antoinette, qui ponce ses volets, ou s'arrêter au marché des producteurs, qui propose des produits authentiques. Mais au détour d'une barrière qu'il faut enjamber, nous rencontrons le doyen de la commune, Jacques, 98 ans. Né au village, maçon de formation, il n'en est jamais parti. Sa vie, c'est son jardin. Réglé comme une horloge, Jacques arrive au bar des chasseurs à midi. C'est la seconde institution villageoise. À 84 ans, Bati continue de tenir le bar des chasseurs, pour honorer ses parents. "Je resterai jusqu'à ce que je ne puisse plus le gérer moi-même", nous affirme-t-il. Rester soi-même, en honorant ses anciens et en continuant leurs activités, c'est le secret d'une vie heureuse à Petreto-Bicchisano. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier