Votre histoire : quand notre fléchette tombe à… Tourrettes-sur-Loup

Tourrettes-sur-Loup est un petit village pittoresque de l'arrière-pays des Alpes-Maritimes. Il est connu pour ses violettes et où les rencontres révèlent de belles histoires. C'est le cas de celles de Marc, par exemple, que l'on pourrait appeler le retour aux sources. Il a vécu en Guyane et à Marseille. Ensuite, il a changé plusieurs fois de métier, jusqu'à celui d'artisan d'art, qu'il exerce aujourd'hui dans le village de son enfance comme une évidence. La voisine de Marc, elle, n'a jamais quitté Tourrettes-sur-Loup de toute sa vie. A 83 ans, elle se souvient du travail dans les champs de violettes, des jours heureux dans le village et dans la maison où elle a toujours habité. Le charme de la petite maison de Jacqueline a même fait des envieux chez les vedettes qui fréquentaient le village dans les années 70. Elle a refusé de vendre parce que les souvenirs de famille dans sa demeure n'ont pas de prix. Par ailleurs, Jacqueline et Marc sont deux histoires et deux destins qui ont en commun l'amour de leur village. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard