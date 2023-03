Votre histoire : quand notre fléchette tombe à... Vantoux

Le hasard nous emmène dans le village de Vantoux, moins de 1 000 habitants. En premier, nous allons au stade pour voir s’il y a du monde. Pas de match ce mardi, mais il y a quand même de l’activité. Nous rencontrons Clément et Rémy, ils préparent le terrain. Pour la prochaine étape, ils nous donnent une bonne adresse : Au Caveau, le café du village. Dans le seul café du village, nous rencontrons Éva et Benjamin. Ils ont repris cette affaire l’année dernière en changeant de vie. Claude, 55 ans, travaille dans l’industrie sidérurgique. Ce café a plus d’un siècle, il est content que l’établissement ait une seconde jeunesse. Direction chez la star locale. À 73 ans, Paulette nous accueille de bon cœur. Elle va nous épater avec sa mémoire d’éléphant. Elle connaît des centaines de dates de naissance. Nous la testons. Cette ancienne femme de ménage n’a pas besoin de réviser, il lui suffit d’entendre une fois une date pour la retenir. Nous quittons Paulette et les autres habitants du village. Les Vantousiens sont décidément attachants. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly