Votre histoire : quand notre fléchette tombe au... Grand-Pressigny

Le Grand-Pressigny est connu en Touraine pour son château qui abrite un musée de la Préhistoire, mais l'hiver c'est sur la place de l'église que se croisent les habitants les jours de marché. Béatrice vient y vendre ses légumes chaque semaine. Denise vit au Grand-Pressigny depuis 40 ans. Elle nous emmène d'un bon pas dans son commerce préféré. Stéphanie a repris le commerce de village il y a huit ans : "J'ai travaillé 17 ans aux grandes distributions. J'avais envie de passer à autre chose et de me consacrer davantage aux clients. Au début, j'ai commencé sans mon mari. Au bout d'un an, il est venu me rejoindre et maintenant on est cinq à travailler ici". Une épicerie, des artisans, trois bars, trois restaurants... les 900 habitants sont attachés à cette qualité de vie. C'est peut-être même ce qui leur donne le sourire. La douceur de vivre inciterait à s'installer au Grand-Pressigny. Après le marché, nous retrouvons Béatrice la maraîchère avec son mari. Sébastien cultive en permaculture sur une ferme de 1,5 hectare de manière totalement naturelle pour respecter le sol et la biodiversité. Eux aussi ont quitté une vie citadine il y a onze ans. Un choix de vie ancré dans la nature et dans ses paysages du Sud de la Touraine. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély