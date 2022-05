Votre loyer va-t-il augmenter ?

Le 29 mars dernier, Lou Mue et ses colocataires ont reçu un courrier inattendu et plutôt désagréable. Tous les loyers français augmentent régulièrement avec l'inflation et les étudiants n'y échappent pas. Chacun devra alors débourser cinq euros en plus chaque mois. "Cinq euros, c'est quand même pas négligeable tous les mois, mais s'ils augmentent comme ça tous les ans, au bout de trois ans, ça fera quand même une petite somme", confie Lou. La situation des locataires devrait encore s'aggraver. En avril, l'Insee a publié son nouvel indice de référence qui connaît une hausse inédite de 2,48%. La plupart des propriétaires suivent cet indice. Les loyers sont d'ailleurs souvent augmentés automatiquement par les agences, et tous les budgets sont concernés. Le pouvoir d'achat est déjà au cœur des préoccupations des Français, alors cette nouvelle augmentation des loyers inquiète. Les propriétaires peuvent décider de faire un geste en gelant les loyers. A Nantes (Loire-Atlantique), pour la première fois depuis douze ans, la taxe foncière devrait aussi augmenter cette année. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche