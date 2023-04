Votre planète : quand les agriculteurs changent de cultures

Dans ses vergers, ce producteur cultive quinze hectares de pommes. Uniquement des variétés anciennes, dont les fleurs commencent à apparaître. Avec une inquiétude, les effets d'une sécheresse estivale comme l'an dernier, sur les pommes. Des récoltes incertaines ont poussé le producteur à se diversifier. Il a fait le pari d'une autre plantation : l'amande, plus résistante au manque d'eau, est réservée jusque-là à des régions plus au sud. Si chaque arbre produit moins de volumes qu'un pommier, cela reste une bonne opération. À quelques kilomètres, cet éleveur bovin a lui aussi choisi de s'adapter. Il donne aujourd'hui à ses vaches du méteil pour remplacer le soja importé du Brésil et le maïs. Une culture particulière gourmande en eau. Un mélange de céréales et de protéines, dont la récolte au mois de mai ne pose plus aucun problème. Plus besoin désormais d'arroser les cultures. Située au bord du terrain, la vanne d'irrigation fonctionne de façon très exceptionnelle. TF1 | Reportage C. Paradès, E. Sarre