Votre plus beau marché 2019 : le Nord-Pas-de-Calais à la quatrième place du classement

Les résultats du concours du plus beau marché 2019 ont été dévoilés ce 14 juin 2019. Après de longues semaines de lutte acharnée, le marché d'Audruicq a rempoté la quatrième place du classement. Il a raté le podium d'un cheveu avec quelques centaines de voix sur des centaines de milliers. Pourtant, le Nord-Pas-de-Calais a fait un parcours formidable dans cette compétition avec la bonne humeur communicative de ses commerçants et son marché de volailles vivantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.