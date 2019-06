Votre plus beau marché 2019 : les commerçants de Dieppe maintiennent leur motivation

Les commerçants de la Haute-Normandie ont été classés à la seconde place. Au marché de Dieppe, les avis des commerçants divergent. "Je suis très déçu, on a bien travaillé, mais on a fini deuxième", affirme l'un. Puis, "Je suis fier qu'on finisse deuxième, on était très motivé à Dieppe", disait l'autre. Ils sont néanmoins d'accord sur un point, c'est de prendre la première place à la prochaine édition de 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.