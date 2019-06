Votre plus beau marché 2019 : Montbrison, au sommet du podium !

Après quatre mois de concours et plus de quatre millions de votes, on connaît maintenant le grand gagnant de l'opération "Votre plus beau marché" 2019. Montbrison, le plus vieux marché de la Loire, a décroché la première place du podium. Une immense récompense pour les commerçants et une grande fierté pour les Montbrisonnais. Malgré un temps maussade, le soleil a rayonné sur les visages et dans le cœur des habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.