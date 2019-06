Votre plus beau marché 2019 : Saint-Pierre décroche la troisième place

Le marché de Saint-Pierre est arrivé dans le top 3 du concours "Votre plus beau marché" édition 2019. La Réunion mérite amplement cette place sur le podium. Pour cause, son marché est plein de vie. Entre les fruits exotiques et les légumes qui rivalisent de couleurs et les commerçants qui débordent de gentillesse, les acheteurs sont conquis. D'autant plus que ces derniers peuvent faire leur course en écoutant du maloya. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.